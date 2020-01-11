Збиття літака МАУ: Євросоюз чекає від Ірану прозорого розслідування

ЄС узяв до уваги заяву влади Ірану, який визнав відповідальність за збиття українського літака поблизу Тегерана та висловив сподівання, що країна продовжить повноцінно співпрацювати в питаннях повного та прозорого розслідування обставин трагедії.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка була у суботу оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Європейський Союз узяв до уваги заяву іранської влади щодо визнання відповідальності за катастрофу літака Міжнародних авіаліній України PS 752 8 січня. Ми сумуємо з приводу цієї трагедії, що спричинила загибель такої великої кількості людей з різних країн, і від усього серця висловлюємо глибокі співчуття їхнім родинам та близьким", - йдеться у заяві.

"З огляду на зобов’язання, взяті президентом Роухані (Rouhani), ЄС очікує, що Іран продовжуватиме співпрацювати повною мірою та здійснить глибоке та прозоре розслідування, яке відповідатиме міжнародним стандартам, щодо того, як сталася ця трагедія. Належні заходи мають бути вжиті, щоб подібні жахливі інциденти ніколи не повторювалися знову", - наголосив речник Євросоюзу.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).

Фото: АА