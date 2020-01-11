Іран має надати перші звіти про авіакатастрофу до 8 лютого

Відповідно до правил Міжнародної організації цивільної авіації (International Civil Aviation Organization, ICAO) перші звіти про катастрофу українського літака неподалік від Тегерана Іран зобов'язаний надати до 8 лютого 2020 року.

Про це заявив віце-президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Ігор Сосновський на брифінгу 11 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з правилами розслідувань подій ICAO, сторона, яка проводить розслідування, в даному випадку та країна, в якій це сталося - Іран, повинна надати попередній звіт упродовж 30 днів. Тобто упродовж місяця, до 8 лютого, буде попередній звіт", - зазначив Сосновський.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Міжнародних авіаліній України. На борту авіалайнера знаходилося 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте вранці 11 січня Іран заявив, що його військові випадково збили український пасажирський літак через те, що він був сприйнятий як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака Міжнародних авіаліній України взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).

Фото: АА