Літак не відхилявся від курсу - віцепрезидент МАУ

Український літак Boeing-737 виходив з аеропорту Тегерана 8 січня згідно з дозволом диспетчера, ніяких відхилень від маршруту не було.

Про це заявив віце-президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Ігор Сосновський на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Люди прийшли на літак, приготували його, отримали дозвіл на запуск двигунів, виходили з району аеродрому згідно з дозволом диспетчера. Після зльоту вийшли на зв'язок, попри те, як говорили іранці, що вони не вийшли на зв'язок. Вони вийшли на зв'язок, абсолютно спокійним голосом доповіли зліт, отримали подальший дозвіл на виконання польоту і прямували суворо відповідно до дозволу диспетчера », - сказав він.

Віце-президент МАУ наголосив, що це звичайний рейс, який виконувався за маршрутом Тегеран-Київ.

«Ніякого відхилення від будь-яких маршрутів, про які хтось хоче натякнути, не було», - наголосив Сосновський.

Він також нагадав, що ніяких заборон на виконання польотів ні від української адміністрації, ні від іранської влади не було, аеропорт Тегерана працював в штатному режимі, був відкритим.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак «Міжнародних авіаліній України». На борту літака знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася в результаті технічної проблеми літака. Проте вранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази, був сприйнятий як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака «Міжнародних авіаліній України» взяла на себе іранська військово-політична формація «Корпус вартових ісламської революції» (КВІР).

Фото Павла Багмута