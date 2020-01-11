Іранські військові заявляють, що перед збиттям літака МАУ просили створити безпольотну зону

Командувач повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що перед катастрофою літака МАУ просив запровадити безпольотну зону на території, де велися воєнні дії.

Про це він сказав на пресконференції у суботу, повідомляє журналіст місцевого новинного сайту Iran Front Page Реза Хаастех у Twitter.

“Командувач повітряно-космічними силами КВІР заявив, що вони просили створити безпольотну зону з огляду на ситуацію війни. Але це не було затверджено з певних міркувань”, - йдеться у твіті.

За словами Хаджізаде, керівник командного пункту ППО у зоні відповідальності надіслав запит на дозвіл вищому командуванню, але, не отримавши відповіді протягом 10 секунд, вирішив дати команду на пуск ракети. Після цього він повідомив командуванню, що керовану ракету було випущено.

“Він помилково прийняв пасажирський літак за крилату ракету, йдеться у повідомленні, і, після того, як на його запит командування не відповіло, ймовірно, через переривання зв'язку, він випустив ракету в літак”, - цитує слова Хаджізаде журналіст.

Також командувач повітряно-космічними силами КВІР продемонстрував на карті місце, де український літак був збитий ракетою.

За словами командувача, у середу вранці він повідомив іранських посадових осіб, що в КВІР припускають, що збили літак з власними громадянами на борту. Однак Генштаб Збройних Сил Ірану ізолював всіх, хто знав про інцидент і вирішив заявити про нього пізніше.

“Чиновники, включаючи авіаційну владу, які продовжували заперечувати ракетний удар, не винні. Вони робили ці коментарі, грунтуючись на тому, що знали. Ми (КВІР — ред.) винні у всьому. На той час ми були готові до повномасштабної війни з США. У нас були повідомлення про крилаті ракети, випущені по Ірану. Саме людська помилка стала причиною цієї трагедії”, - заявив Хаджізаде.

Як повідомляв Укрінформ, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела "людська помилка".

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши це катастрофічною помилкою.

Вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Міжнародних авіаліній України. На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Корпус вартових Ісламської революції — військова гілка виконавчої влади Ірану. Командиром сил спеціальних операцій КВІР був генерал-майор Касем Сулеймані, що загинув від цільового авіаудару США в ніч проти 3 січня 2020 року поблизу аеропорту в Багдаді.

Фото: AA