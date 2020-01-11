Влада Ірану була зобов'язана закрити аеропорт Тегерана - віцепрезидент МАУ

Влада Ірану була зобов'язана закрити аеропорт Тегерана - віцепрезидент МАУ

Укрінформ
Влада Ірану була зобов'язана закрити аеропорт Тегерана перед проведенням стрільб, щоб убезпечити пасажирів.

Про це заявив віцепрезидент МАУ Ігор Сосновський на брифінгу 11 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я абсолютно переконаний: якщо ви граєте у війну, то грайте скільки хочете, але навколо нормальні люди, яких потрібно було берегти. Вони (влада Ірану - ред.) зобов'язані були, якщо вони кудись звідкись стріляли, закрити аеропорт", - сказав Сосновський.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася в результаті технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази IRGC, його сприйняли як ворожий об'єкт.

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