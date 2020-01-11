Британська королева висловила свої співчуття родинам загиблих у Тегерані

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ висловила глибокий сум і співчуття з приводу збиття в Ірані українського пасажирського літака, внаслідок якого загинули 176 осіб.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву королеви на адресу генерал-губернатора Канади.

"Наші думки та молитви разом із народом Канади, який поніс такі страшні втрати. І висловлюю свої найглибші співчуття родинам, близьким та колегам усіх канадців та, звісно, громадян інших держав, які загинули, та багатьом іншим, кого зачепила ця жахлива подія", - заявила королева Єлизавета ІІ.

Нагадаємо: іранські військові з Корпусу вартових ісламської революції офіційно визнали, що помилково збили зенітною ракетою пасажирський літак «Міжнародних авіаліній України». Вперше інформація про це почала надходити ще в четвер із різних джерел у спецслужбах, в тому числі американських. При цьому Іран спочатку назвав інформацію про збиття літака МАУ своїми військовими «брехливими чутками».

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Як відомо, в результаті цієї трагедії загинули 176 осіб, серед яких 11 українців.