Іранські військові розповіли про обставини збиття українського літака

Через кілька години після ракетної операції в Іраку навколо кордонів Ірану зросла кількість військових польотів США, і військові посадовці Ірану повідомили, що помітили повітряні об’єкти, які рухаються до стратегічних центрів Ірану.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому штабом збройних сил Ірану, пише СNN.

Численні оборонні об’єкти в Ірані повідомили, що спостерігається посилення радіолокаційної активності, що спричинило підвищення чутливості в центрах протиповітряної оборони країни, сказано в повідомленні.

За таких чутливих і кризових умов літак Українських міжнародних авіаліній злетів з аеропорту Імама Хомейні й наблизився до засекреченого військового центру IRGC, що було сприйнято за ворожий об’єкт. Через ці обставини літак був збитий випадково, що, на жаль, призвело до загибелі багатьох громадян Ірану та іноземних країн, ідеться у повідомленні.

У своєму твіті міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що до авіакатастрофи призвела «людська помилка».

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) 11 січня 2020 р.

«Сумний день, - написав він. - Попередні висновки внутрішніх розслідувань збройних сил: помилка людини під час кризи, спричиненої авантюризмом США, призвела до катастрофи. Наші глибокі вибачення та співчуття нашому народові, сім’ям загиблих та іншим постраждалим країнам».

Український літак розбився вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні.

На борту літака, що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, перебували 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Серед загиблих - 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.