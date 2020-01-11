Екіпаж літака діяв відповідно до команд іранського диспетчера — президент МАУ

Екіпаж літака діяв відповідно до команд іранського диспетчера — президент МАУ

Укрінформ
Екіпаж літака МАУ, який виконував рейс PS752 і був збитий іранськими військовими 8 січня, діяв у межах визначених аеропортом Тегерана маршрутів і відповідно до команд диспетчера.

Про це президент "МАУ" Євгеній Дихне сказав на брифінгу у суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є визначені маршрути, за які відповідає аеропорт. І наш рейс діяв у межах визначених аеропортом маршрутів і у межах тих команд, які отримував від диспетчера. Зв'язок був, були переговори із диспетчером. Диспетчер давала вказівки, як діяти на маршруті. Це стандартні вказівки, які практично кожен день нашого вильоту з Тегерана однакові", - пояснив президент МАУ.

Читайте також: Літак не відхилявся від курсу - віцепрезидент МАУ

Він наголосив, що траси зальоту та вильоту літаків в аеропортах визначаються саме їхніми адміністраціями, тобто, у цьому випадку — аеропортом Тегерана. Ця інформація викладається у спеціальну систему.

"Всі наші стандартні курси історичні. Цей рейс йшов у фарватері наших історичних курсів і жодних відхилень не було", - наголосив також Дихне.

Читайте також: МАУ не отримувала даних про загрози перед вильотом Boeing 737 з Тегерана

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту авіалайнера перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами були також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

Читайте також: Зеленський очікує, що Іран притягне винних у збитті літака до відповідальності

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази, був сприйнятий як ворожий об'єкт.

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що до авіакатастрофи призвела "людська помилка".

Читайте також: Катастрофа літака МАУ в Тегерані: хронологія, подробиці, версії

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши це катастрофічною помилкою.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-