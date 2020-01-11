Екіпаж літака діяв відповідно до команд іранського диспетчера — президент МАУ

Екіпаж літака МАУ, який виконував рейс PS752 і був збитий іранськими військовими 8 січня, діяв у межах визначених аеропортом Тегерана маршрутів і відповідно до команд диспетчера.

Про це президент "МАУ" Євгеній Дихне сказав на брифінгу у суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є визначені маршрути, за які відповідає аеропорт. І наш рейс діяв у межах визначених аеропортом маршрутів і у межах тих команд, які отримував від диспетчера. Зв'язок був, були переговори із диспетчером. Диспетчер давала вказівки, як діяти на маршруті. Це стандартні вказівки, які практично кожен день нашого вильоту з Тегерана однакові", - пояснив президент МАУ.

Він наголосив, що траси зальоту та вильоту літаків в аеропортах визначаються саме їхніми адміністраціями, тобто, у цьому випадку — аеропортом Тегерана. Ця інформація викладається у спеціальну систему.

"Всі наші стандартні курси історичні. Цей рейс йшов у фарватері наших історичних курсів і жодних відхилень не було", - наголосив також Дихне.

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Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту авіалайнера перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами були також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази, був сприйнятий як ворожий об'єкт.

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що до авіакатастрофи призвела "людська помилка".

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши це катастрофічною помилкою.