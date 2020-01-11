Джонсон назвав “важливим кроком” визнання Іраном провини за збиття літака МАУ
Про це повідомляє Sky News у Twitter.
“Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що визнання Іраном того, що рейс 752 “Міжнародних авіаліній України” був помилково збитий його власними збройними силами, є "важливим першим кроком", і закликав до незалежного міжнародного розслідування та репатріації тіл загиблих”, - йдеться у твіті.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Серед пасажирів авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.
Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер злетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази IRGC, був сприйнятий як ворожий об'єкт.
Іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України".
Фото: Радіо Свобода