Спікер парламенту Ірану закликає визначити винних у катастрофі літака МАУ

Спікер парламенту Ірану Алі Ларіджані висловив своє глибоке співчуття з приводу загибелі людей на борту літака МАУ та закликав відповідні організації визначити винних у катастрофі.

Про це повідомляє агентство Tasnim.

“Результати (первинного) розслідування трагічного інциденту - катастрофи українського пасажирського літака і те, що до цього причетна людська помилка, збільшили тяжкий тягар печалі щодо катастрофи", - йдеться у його заяві в суботу.

Ларіджані також “закликав відповідні організації визначити пріоритет розслідування помилки та визначити тих, хто стоїть за трагічним інцидентом”.

Він висловив “глибоке співчуття” родинам загиблих через “згубну помилку” та побажав їм терпіння та спокою.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Міжнародних авіаліній України. На борту авіалайнера перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте вранці 11 січня Іран заявив, що його військові випадково збили український пасажирський літак через те, що він був сприйнятий як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака Міжнародних авіаліній України взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).

Фото: io9.gizmodo.com