Уряд Ірану вибачився, що заперечував збиття літака МАУ

В уряді Ірану запевняють, що у перший час після катастрофи українського пасажирського літака не мали інформації про те, що він був збитий іранською системою ППО.

Про це заявив речник уряду Алі Рабії у відповідь на звинувачення у тому, що уряд брехав про причини аварії українського авіалайнера, повідомляє IRNA.

"Насправді, уряд сам був залучений до поширення некоректної інформації (щодо причин авіатастрофи - ред.)", — заявив Рабії.

За його словами, перші заяви, у яких Тегеран заперечував, що літак був збитий, стали наслідком непоінформованості. Адже у перший час після катастрофи рейсу PS752 "відповідні уповноважені посадовці" запевнили президента Ірану Хасана Рухані та його адміністрацію, що ніхто не збивав український літак.

Рабії вибачився за офіційні заяви, у яких заперечувався факт збиття літака.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через "технічні проблеми" літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Після вильоту авіалайнер наблизився до засекреченої військової бази, і його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

Фото: АА