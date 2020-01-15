Зеленський удруге зустрівся з родичами загиблих в Ірані українців

Зеленський удруге зустрівся з родичами загиблих в Ірані українців

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що тіла загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців повернуть додому в межах 19 січня, та пообіцяв здійснити виплати родичам цього тижня.

Про це він заявив під час зустрічі з родичами українських громадян, які загинули внаслідок збиття літака компанії МАУ в Тегерані, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Зеленський наголосив, що поставив завдання повернути тіла загиблих в Україну якнайшвидше.

«Ми сподіваємося, що це має відбутися саме 19 січня. Можливо, буде плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями», – зазначив Президент.

За його словами, в Ірані наразі перебувають 10 українських фахівців, які працюють над ідентифікацією та поверненням тіл загиблих.

«Наразі декілька наших громадян ідентифіковано», – додав Зеленський.

Він також запевнив, що цього тижня кожна родина загиблих українців отримає компенсації від держави у розмірі 200 тис. гривень, та нагадав, що Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій.

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Крім того, Президент пообіцяв надати необхідну допомогу, пов’язану з похованням загиблих.

Як повідомлялося, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак 11 січня Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

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