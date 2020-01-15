Катастрофа в Ірані: у РНБО розповіли про процес ідентифікації тіл загиблих українців

Ідентифікація тіл громадян України, що загинули у катастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії Україні", триває, її планується завершити до 19 січня.

Про це заявив державний експерт служби з питань державної та громадської безпеки апарату Ради національної безпеки і оборони Олег Корнієнко на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ідентифікація тіл триває, наразі не всі громадяни України ідентифіковані. Іранська сторона запевняє, що до 19 січня це все буде вирішено", - сказав Корнієнко.

Він додав, що під час ідентифікації тіл загиблих українців було "декілька проблемних питань, які були оперативно вирішені".

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Корінєнко поінформував, що в Тегерані зараз перебуває 10 працівників експертно-криміналістичного центру МВС, які працюють над ідентифікацією тіл, і 12 членів екіпажу літака Іл-76 Міноборони України. Вони повернуться в Україну цим же бортом, який має репатріювати тіла загиблих громадян України.

У свою чергу, заступник генерального прокурора Віктор Трепак поінформував, що за допомогою ДНК-експертизи встановлено особи чотирьох загиблих в авіакатастрофі українців.

“На даний момент ідентифіковано 4 особи. Робота в цьому напрямку триває”, - сказав він.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

Фото: AA