Зеленський закликав Меркель посприяти покаранню винних у збитті літака МАУ

Президент Володимир Зеленський закликав Федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель політично сприяти процесу притягнення до відповідальності винних у збитті українського літака в Ірані та наданню компенсацій.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Глава Української держави очікує на ефективне розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності винних у збитті літака українських авіаліній, а також на компенсації сім’ям загиблих і компанії-перевізнику. Президент України закликав Німеччину політично сприяти цьому процесу", - ідеться в повідомленні.

Зеленський також подякував за слова підтримки й готовність Німеччини взаємодіяти заради відкритого та неупередженого розслідування катастрофи.

Крім того, він розповів, що з перших днів на місці трагедії працювала група українських фахівців. Наразі в Ірані залишаються ті з них, які займаються питаннями ідентифікації та репатріації тіл загиблих, а також питанням "чорних скриньок".

У свою чергу Меркель висловила співчуття у зв’язку з катастрофою українського літака в Ірані.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак найімовірніше влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.