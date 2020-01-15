Влада України у ситуації з катастрофою Boeing 737 діяла професійно — глава Посольства США

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін вважає, що українська влада у ситуації з катастрофою Boeing 737 поблизу Тегерану діяла професійно та ефективно.

Про це вона заявила у виступі на засіданні Кабінету міністрів України, на якому представили нового голову НАЗК, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотіла б розпочати з висловлення співчуття громадянам України і родинам та друзям тих, хто загинув минулого тижня в авіакатастрофі. Я хотіла б подякувати Президенту і Прем'єр-міністру та іншим офіційним особам, які вчасно відповіли на цю трагічну новину і професійно та ефективно повели себе", - сказала Квін.

Вона додала, що в ці важкі часи Сполучені Штати Америки продовжують бути разом з Україною.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.