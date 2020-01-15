Офіс генпрокурора очікує від Ірану передачі Україні “чорних скриньок” Boeing 737

Керівництво правоохоронних органів України звернулося до влади Ірану з проханням передати Україні бортові самописці з літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», збитого іранськими військовими поблизу Тегерана.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України.

"Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України звернулися до компетентних органів Ісламської Республіки Іран із запитом про правову допомогу, пов’язану з передачею українським правоохоронцям бортових самописців з літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який виконував рейс PS752 Тегеран-Київ та був збитий іранськими військовими", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська сторона вживає усіх заходів для забезпечення належного розшифрування бортових самописців та збереження доказів у розслідуванні обставин авіакатастрофи.

Як повідомлялося, за результатами опрацювання даних, отриманих в результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів з місця трагедії, та, враховуючи визнання Іраном збиття літака авіакомпанії "МАУ" військовими цієї країни, Офісом Генерального прокурора прийнято рішення про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, за яким відкрито провадження. Наразі слідство продовжуватиметься за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака. Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню СБУ.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 людей, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великобританії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у відеозверненні заявив, що Кабінет міністрів України виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції.

Фото: AA