Катастрофа Boeing 737: Пристайко візьме участь у зустрічі глав МЗС п'яти країн

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 15-16 січня перебуватиме з робочим візитом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"У рамках візиту міністр візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану з метою координації зусиль для забезпечення належного розслідування обставин катастрофи літака МАУ рейсу PS 752 у Тегерані", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Однак 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.