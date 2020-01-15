Розшифровка "чорних скриньок": Іран хоче перевірити українську лабораторію

Україна не зверталася до Ірану з проханням направити до Києва представника слідчої групи у справі катастрофи літака МАУ для визначення, чи підходить українська лабораторія для розшифровки "чорних скриньок" збитого Boeing 737.

Про це заявила керівник міжнародно-правового департаменту Офісу генерального прокурора Поліна Чиж на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сказати про те, що в запиті ми просили іранського експерта приїхати, - це не так. Ми просили про інші дії в рамках провадження. Те, що іранський експерт приїжджає, - це фактично пропозиція, яку висловила іранська держава, щоб забезпечити розкриття "чорних скриньок" не на території Ірану, де вони зараз перебувають", - сказала Чиж.

Вона підвердила, що "чорні скриньки" є власністю України, але водночас зауважила, що без сприяння іранської сторони ми не можемо їх фізично отримати.

"Ми не можемо прийти до Ірану, ми не можемо прийти до КВІР (Корпус вартових ісламської революції), який узяв на себе відповідальність за збиття українського літака, і сказати: "Віддайте нам ці чорні скриньки". Ми маємо все робити у правовій площині, щоб у майбутньому ми могли це використовувати", - зазначила представниця Офісу генпрокурора.

Чиж також зауважила, що варто зважати і на політичну ситуацію в Ірані, за якої сторони використовують катастрофу українського літака як певний політичний важіль впливу всередині країни. У цьому контексті вона повідомила, що офіційна влада Ірану "абсолютно з нами контактує, а далі ми подивимося, якими будуть результати цієї роботи".

Стосовно участі Ірану в міжнародній спільній слідчій групі, Чиж зазначила, що в Офісі генпрокурора це обговорювали і вважають доцільним.

"Якщо будуть учасники країн, громадяни яких стали жертвами катастрофи, без Ірану, фактично та інформація, якою ми можемо обмінюватися, буде дуже обмежена. Основна інформація, основні докази, основний масив усього - 80% наразі знаходиться в Ірані. На території України, Великої Британії чи інших держав доказів немає", - акцентувала вона.

За словами Чиж, у ситуації з розслідуванням авіакатастрофи Boeing 737 в Ірані слід говорити про дві площини міжнародної співпраці - в рамках досудового розслідування і політичній площині.

"Про те, що має робитися з точки зору політики, було правильно, щоб МЗС висловило свою позицію і сказало, що вони будуть робити саме в цьому напрямку. Розслідування та дипломатія - це різні речі, і ми не хочемо заходити на поле дипломатії, щоб не нашкодити", - резюмувала представниця Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України звернулися до компетентних органів Ісламської Республіки Іран із запитом щодо передачі «чорних скриньок» з літака Boeing 737, що був збитий над Іраном.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

Фото: AA