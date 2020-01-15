В Ірані заарештували чоловіка, який зняв відео зі збитим літаком МАУ

В Ірані заарештували чоловіка, який зняв на відео збиття іранськими ракетами пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляє ВВС .

«В Ірані заявили про арешт людини, який знімав відео з українським пасажирським літаком, збитим ракетою», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що затриманому буде пред'явлено звинувачення, пов'язані з національною безпекою.

Однак, як зазначає видання, іранський журналіст із Лондона, який спочатку розмістив відзнятий матеріал, наполягає на тому, що його джерело в безпеці, і що іранська влада заарештувала не ту людину.

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Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак Міжнародних авіаліній України. На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

Фото: AA