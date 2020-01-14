Іран оголосив британського посла персоною нон грата
Про це повідомляє The Telegraph.
"Іран у вівторок оголосив посла Великої Британії в Тегерані персоною нон грата, закликавши до його вигнання через ймовірну роль у недавніх антиурядових акціях протесту", - йдеться в повідомленні.
Представник іранської судової системи Голам-Хоссейн Есмаїлі заявив, що посол Великої Британії в Тегерані Роберт Макейр зіграв "провокаційну роль", перебуваючи на акції з вшанування пам'яті загиблих у катастрофі українського пасажирського літака, який був збитий іранськими військовими.
Як повідомлялося, посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра заарештували 11 січня в Тегерані. Він був на акції з ушанування пам'яті загиблих у катастрофі, що сталася з вини іранських військових. Поступово траурний захід перетворився на акцію протесту, учасники якої вимагали відставки влади Ірану.
Макейр сказав, що він залишив ходу щойно вона переросла в протести, і був заарештований на шляху до посольства.
Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ірану, щоб висловити йому рішучий протест проти неприйнятного затримання свого посла.
Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. На його борту перебували 176 осіб, усі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.
Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблем літака. Проте вранці 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак випадково збили іранські військові.
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