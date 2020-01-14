Іран оголосив британського посла персоною нон грата

Іран оголосив посла Великої Британії в Тегерані персоною нон грата і вимагав його вислання.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Іран у вівторок оголосив посла Великої Британії в Тегерані персоною нон грата, закликавши до його вигнання через ймовірну роль у недавніх антиурядових акціях протесту", - йдеться в повідомленні.

Представник іранської судової системи Голам-Хоссейн Есмаїлі заявив, що посол Великої Британії в Тегерані Роберт Макейр зіграв "провокаційну роль", перебуваючи на акції з вшанування пам'яті загиблих у катастрофі українського пасажирського літака, який був збитий іранськими військовими.

Як повідомлялося, посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра заарештували 11 січня в Тегерані. Він був на акції з ушанування пам'яті загиблих у катастрофі, що сталася з вини іранських військових. Поступово траурний захід перетворився на акцію протесту, учасники якої вимагали відставки влади Ірану.

Макейр сказав, що він залишив ходу щойно вона переросла в протести, і був заарештований на шляху до посольства.

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ірану, щоб висловити йому рішучий протест проти неприйнятного затримання свого посла.

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Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. На його борту перебували 176 осіб, усі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблем літака. Проте вранці 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак випадково збили іранські військові.

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