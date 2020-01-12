В Ірані заявляють, що звільнили британського посла через 15 хвилин після затримання

Влада Ірану звільнила затриманого посла Великої Британії Роберта Макейра відразу після з'ясування його особи.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє The Independent.

Арагчі заявив, що посол Макейр був заарештований "як невідомий іноземець на незаконному зібранні”. За його словам, поліція повідомила йому, що чоловік, який був ними заарештований, заявляє, що він посол Великої Британії. Арагчі зазначив, що спочатку не повірив їм, але зрозумів, що це справді був Макейр, після телефонної розмови з ним. Як стверджує заступник глави МЗС Ірану, британського посла звільнили впродовж 15 хвилин.

Сам британський дипломат заперечує, що брав участь в антиурядових демонстраціях у Тегерані.

"Можу підтвердити, що я не брав участі у жодних демонстраціях. Поїхав на захід, який анонсувався як вшанування жертв катастрофи літака PS752. Нормальна річ - вшанувати загиблих, деякі з яких мали британське громадянство", - написав посол у Twitter.

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Як повідомлялося, посла Британії в Ірані Макейра заарештували 11 січня у Тегерані. Він був на акції із вшанувати пам'яті загиблих в авіакатастрофі, що сталася з вини іранських військових. Поступово жалобний захід перетворився на акцію протесту, учасники якої вимагали відставки влади Ірану.

Згодом іранські силовики розігнали протестувальників, застосувавши сльозогінний газ.

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. На його борту перебували 176 осіб, всі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.