Британія відреагувала на затримання свого посла у Тегерані

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб розкритикував затримання британського посла в Ірані Роберта Макейра на акції протесту в Тегерані.

Про це йдеться у заяві міністра.

"Затримання нашого посла в Тегерані без всяких підстав або пояснень є кричущим порушенням міжнародного права. Іранський уряд перебуває зараз на роздоріжжі. Він може продовжувати рухатися до того, щоб стати ізгоєм, з політичною та економічною ізоляцією, які це потягне за собою, або зробити кроки у напрямку до деескалації напруженості та вибрати шлях дипломатії", - наголосив він.

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Раніше стало відомо, що правоохоронні органи затримали та через кілька годин відпустили посла Великобританії в Ірані через його участь в акції протесту і "спробу керувати діями натовпу" під час демонстрації біля тегеранського Технологічного університету імені Аміра Кабіра.

Акції протесту в столиці Ірану почалися після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном був збитий через помилку іранських військових. Протестувальники вимагали відставки аятоли Алі Хаменеї, а також судового покарання винних в авіакатастрофі.

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Судячи з постів в Twitter та коментарях до них, протестують в основному студенти Технологічного університету імені Аміра Кабіра в Тегерані.