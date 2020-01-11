У Тегерані почалися протести після визнання вини за збиття літака МАУ

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

Про це повідомляє The Guardian.

«У Twitter з’являються повідомлення про вуличні протести в Тегерані проти іранської влади після того, як вона визнала, що український літак помилково збили іранські військові», - йдеться в повідомленні.

Протестувальники в Тегерані вимагають відставки аятоли Алі Хаменеї, а також судового покарання винних в авіакатастрофі.

Повідомляється, що, судячи з постів у Twitter та коментарях до них, протестують переважно студенти Технологічного університету імені Аміра Кабіра в Тегерані.

Протести у Тегерані / Фото: АА

Деталі з’ясовуються.

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Як повідомляв Укрінформ, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту авіалайнера перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

Іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака МАУ.

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши інцидент катастрофічною помилкою.