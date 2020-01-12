В Ірані затримали британського посла

У Тегерані заарештували посла Великобританії в Ірані Роберта Макера.

Про це повідомляє Mirror з посиланням на інформагентство Tasnim.

Відзначається, що 53-річний Макер був узятий під варту на кілька годин за звинуваченням у підбурюванні протестувальників в університеті Аміра Акабира, проте згодом він був звільнений.

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Раніше в столиці Ірану почалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном був збитий через помилку іранських військових. Протестувальники вимагали відставки аятоли Алі Хаменеї, а також судового покарання винних в авіакатастрофі.

Судячи з постів в Twitter та коментарях до них, протестують в основному студенти Технологічного університету імені Аміра Кабіра в Тегерані.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту авіалайнера перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

Фото: AFP