Євросоюз отримав від МЗС Ірану лист щодо катастрофи літака МАУ

Євросоюз отримав від МЗС Ірану лист щодо катастрофи літака МАУ

Укрінформ
Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель отримав лист від голови МЗС Ірану Джавада Заріфа про катастрофу українського пасажирського літака.

Про це він написав у Twitter.

"Отримав лист від Джавада Заріфа про рейс PS752. Важливо, що Іран пролив світло на цю трагічну подію і пообіцяв провести повне і належне розслідування", - написав Боррель.

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За його словами, "слід вжити всіх заходів для того, щоб така катастрофа більше не повторилася".

Також дипломат висловив співчуття тим, хто втратив своїх близьких.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Міжнародних авіаліній України. На борту авіалайнера знаходилося 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте вранці 11 січня Іран заявив, що його військові випадково збили український пасажирський літак через те, що він був сприйнятий як ворожий об'єкт.

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Відповідальність за катастрофу літака Міжнародних авіаліній України взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).

Фото: АА

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