Євросоюз отримав від МЗС Ірану лист щодо катастрофи літака МАУ

Про це він написав у Twitter.

"Отримав лист від Джавада Заріфа про рейс PS752. Важливо, що Іран пролив світло на цю трагічну подію і пообіцяв провести повне і належне розслідування", - написав Боррель.

За його словами, "слід вжити всіх заходів для того, щоб така катастрофа більше не повторилася".

Також дипломат висловив співчуття тим, хто втратив своїх близьких.

Received a letter from @JZarif on Flight PS752. Important Iran shed light on this tragic event and promised full & proper investigation. All steps need to be taken for such a catastrophe never to happen again. My condolences go to those who lost their loved ones. #IranPlaneCrash https://t.co/JKgTXpF0hH