МЗС Британії викликало посла Ірану через затримання глави своєї дипмісії
Про це повідомляє LBC News.
"Стосовно арешту посла Великої Британії, я скажу, що це було неприйнятним порушенням Віденської конвенції і цю подію потрібно розслідувати... Ми прагнемо почути запевнення іранського уряду, що цей інцидент більше ніколи не повториться", - заявив офіційний речник прем'єр-міністра.
Як повідомлялося, посла Британії в Ірані Роберта Макейра заарештували 11 січня у Тегерані. Він був на акції з вшанування пам'яті загиблих в катастрофі українського пасажирського літака, який збили іранські військові. Поступово жалобний захід перетворився на акцію протесту, учасники якої вимагали відставки влади Ірану.
Силовики розігнали протестувальників, застосувавши сльозогінний газ.
Влада Ірану звільнила затриманого посла Великої Британії відразу після з'ясування його особи.