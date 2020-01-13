МЗС Британії викликало посла Ірану через затримання глави своєї дипмісії

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ірану, щоб висловити йому рішучий протест проти "неприйнятного" затримання голови британської дипломатичної місії у Тегерані.

Про це повідомляє LBC News.

"Стосовно арешту посла Великої Британії, я скажу, що це було неприйнятним порушенням Віденської конвенції і цю подію потрібно розслідувати... Ми прагнемо почути запевнення іранського уряду, що цей інцидент більше ніколи не повториться", - заявив офіційний речник прем'єр-міністра.

Як повідомлялося, посла Британії в Ірані Роберта Макейра заарештували 11 січня у Тегерані. Він був на акції з вшанування пам'яті загиблих в катастрофі українського пасажирського літака, який збили іранські військові. Поступово жалобний захід перетворився на акцію протесту, учасники якої вимагали відставки влади Ірану.

Читайте також: Посла Британії викликали до МЗС Ірану після затримання під час акції протесту

Силовики розігнали протестувальників, застосувавши сльозогінний газ.

Влада Ірану звільнила затриманого посла Великої Британії відразу після з'ясування його особи.