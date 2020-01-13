Посла Британії викликали до МЗС Ірану після затримання під час акції протесту

Посла Британії викликали до МЗС Ірану після затримання під час акції протесту

Укрінформ
Міністерство закордонних справ Ірану 12 січня викликало посла Великої Британії в Тегерані, якого іранські силовики затримали під час антиурядових демонстрацій 11 січня.

Про це передає "Радіо Свобода".

"Роба Макейра викликали через його поведінку, що суперечить правилам, та відвідування незаконної акції в суботу", – заявили в МЗС Ірану.

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Сам посол заперечив, що брав участь у протесті.

"Я пішов на подію, яка позиціювалася як вшанування пам’яті жертв цієї трагедії. Це нормально – хотіти висловити шану їхній пам’яті, адже дехто з жертв були британськими громадянами. Пішов через п’ять хвилин, коли дехто почав скандувати гасла", – зазначив Макейр у твітері.

Як повідомлялося, посла Британії в Ірані Макейра заарештували 11 січня у Тегерані. Він був на акції із вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі, що сталася з вини іранських військових. 

Поступово жалобний захід перетворився на акцію протесту, учасники якої вимагали відставки влади Ірану. Згодом іранські силовики розігнали протестувальників, застосувавши сльозогінний газ.

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