Посла Британії викликали до МЗС Ірану після затримання під час акції протесту

Міністерство закордонних справ Ірану 12 січня викликало посла Великої Британії в Тегерані, якого іранські силовики затримали під час антиурядових демонстрацій 11 січня.

Про це передає "Радіо Свобода".

"Роба Макейра викликали через його поведінку, що суперечить правилам, та відвідування незаконної акції в суботу", – заявили в МЗС Ірану.

Сам посол заперечив, що брав участь у протесті.

"Я пішов на подію, яка позиціювалася як вшанування пам’яті жертв цієї трагедії. Це нормально – хотіти висловити шану їхній пам’яті, адже дехто з жертв були британськими громадянами. Пішов через п’ять хвилин, коли дехто почав скандувати гасла", – зазначив Макейр у твітері.

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Detained half an hour after leaving the area. Arresting diplomats is of course illegal, in all countries. See comments by Foreign Secretary @DominicRaab. https://t.co/djpr99iSwI — Rob Macaire (@HMATehran) January 12, 2020

Як повідомлялося, посла Британії в Ірані Макейра заарештували 11 січня у Тегерані. Він був на акції із вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі, що сталася з вини іранських військових.

Поступово жалобний захід перетворився на акцію протесту, учасники якої вимагали відставки влади Ірану. Згодом іранські силовики розігнали протестувальників, застосувавши сльозогінний газ.