Посла Британії викликали до МЗС Ірану після затримання під час акції протесту

Про це передає "Радіо Свобода".

"Роба Макейра викликали через його поведінку, що суперечить правилам, та відвідування незаконної акції в суботу", – заявили в МЗС Ірану.

Сам посол заперечив, що брав участь у протесті.

"Я пішов на подію, яка позиціювалася як вшанування пам’яті жертв цієї трагедії. Це нормально – хотіти висловити шану їхній пам’яті, адже дехто з жертв були британськими громадянами. Пішов через п’ять хвилин, коли дехто почав скандувати гасла", – зазначив Макейр у твітері.

Detained half an hour after leaving the area. Arresting diplomats is of course illegal, in all countries. See comments by Foreign Secretary @DominicRaab. https://t.co/djpr99iSwI