Трамп сумнівається, що катастрофа літака МАУ сталася через технічні проблеми

Президент США Дональд Трамп має сумніви щодо того, що причиною катастрофи літака МАУ під Тегераном стала технічна несправність.

Про це він заявив у чевтер, повідомляє CNN.

"Ну, я маю підозри. Не хочу так казати, адже інші люди мають свої власні підозри. Хтось міг зробити помилку з іншого боку. Це не має стосунку до нас", - наголосив Трамп, відповідаючи під час зустрічі в Білому Домі на запитання про те, що він думає про катастрофу українського літака.

За словами Трампа, літак летів "у досить складному районі".

"Вони могли помилитися. Дехто каже, що це було механічно. Особисто я не думаю, що це питання навіть стоїть”, - сказав глава Білого дому.

Раніше портал Newsweek із посиланням на власні джерела в Пентагоні, американській та іранській розвідці повідомив, що літак МАУ під Тегераном був випадково збитий іранською зенітною ракетою.

Водночас, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив у коментарях ЗМІ, що українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Серед основних - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор" (інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі Інтернет); зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух усередині літака в результаті терористичного акту.

Як повідомлялося, 8 січня літак "Міжнародних авіаліній України" розбився під Тегераном невдовзі після зльоту. Усі 176 людей на його борту загинули (серед них було 11 українців).

Фото: The White House