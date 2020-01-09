Зеленський обговорив із президентом Ірану розслідування катастрофи літака МАУ

Президент України Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані щодо авіакатастрофи українського літака.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані. Глава Української держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Ірану внаслідок катастрофи літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Тегерані", - йдеться у повідомленні.

Зеленський відзначив, що українська сторона вже розпочала роботу, долучившись до розслідування причин катастрофи.

«Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події», – зазначив він.

Іранська сторона запевнила у повній взаємодії для проведення об’єктивного розслідування та встановлення причин трагедії. Рухані запевнив, що Іран надаватиме групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Раніше в МАУ оприлюднили список загиблих членів екіпажу літака - трьох пілотів та 6 бортпровідників.

9 січня в Україні оголошено днем жалоби.