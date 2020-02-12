Трагедія літака МАУ: в Україні заснували благодійний фонд

В Україні заснували благодійний фонд "Безпечне небо" для підтримки сімей загиблих українців на борту авіалайнера "Боїнг 737" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS-752, збитого зенітними ракетами в небі над Тегераном 8 січня 2020 року та вшанування пам'яті жертв цієї катастрофи.

Про це повідомила виконавчий директор "Благодійного фонду "Безпечне небо" , засновниця компаній Convergo та Celebrity Marketing Ганна Міщенко під час пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наш фонд має декілька цілей - це донація коштів на встановлення меморіалу в аеропорту "Бориспіль", який ми вважаємо необхідно встановити через рік, необхідно провести відкритий конкурс і долучити митців... Друге наше задання - фінансова допомога сім'ям загиблих, і кошти, які ми плануємо зібрати, розподілимо порівну між сім'ями", - сказала вона.

Міщенко додала, що фонд планує привертати увагу суспільства до прозорого висвітлення процесу розслідування авіакатастрофи на всіх його етапах і консолідувати бізнес в Україні для допомоги людям, родичі яких загинули внаслідок трагедії.

"Ми не плануємо залучати кошти фізичних осіб, ми звертаємося до бізнесу і просимо його з логіки корпоративної відповідальності і солідарності підтримати нас, компанію МАУ і людей, які опинилися в цій ситуації, допомогти зібрати кошти", - додала Міщенко.

Всі кошти, пожертвувані на рахунок Фонду підтримки загиблих в іранській авіакатастрофі українців, будуть використані на спорудження меморіалу в аеропорту “Бориспіль” неподалік від VIP Lounge терміналу D та розподілені між 11 родинами.

"В нас є термін для встановлення меморіалу, тобто за рік ми проводимо конкурс і встановлюємо меморіал, в нас буде затратна частина для матеріалів та встановлення. Всі інші кошти, які будуть зібрані, будуть розподілені рівними частинами між сім'ями. Тобто до встановлення меморіалу ми не можемо оцінити фінальну суму, яку ми для цих людей зберемо", - додала Міщенко.

У свою чергу, Президент МАУ Євген Дихне повідомив, що авіакомпанія вже зробила певні виплати сім'ям загиблих: "Ми вважаємо членів нашого колективу, які загинули, і далі членами колективу, родичів сприймаємо нашою сім'єю, ми не плануємо процес (надання допомоги сім'ям - ред.) коли-небудь припиняти".

Він уточнив, що авіакомпанія МАУ не була ініціатором створення благодійного фонду і "йде у своєму процесі допомоги сім'ям загиблих і в юридичному процесі стосовно компенсацій по страхуванню".

Дихне також наголосив, що авіакомпанія вітає будь-яку додаткову допомогу сім'ям загиблих і дякує за створення такого фонду.

Під час пресконференції Дихне та Міщенко підписали меморандум про співпрацю між фондом "Безпечне небо" та МАУ.

"Для того, щоб наша співпраця мала спільну дорожню карту, щоб вона була чесною, порядною та некомерційною, ми приймаємо рішення підписати спільний меморандум з компанією МАУ", - прокоментувала Міщенко підписання меморандуму.

За словами Міщенко, ініціаторами створення фонду є спеціаліст з PR та медіатехнологій Лев Бондаренко та політтехнолог, президент Інституту демократії та розвитку Polita Катерина Одарченко.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала можливість збиття лайнера. Однак під тиском оприлюднених провідними країнами світу доказів 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями "Корпусу вартових Ісламської революції".

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки", викликала сумніви у деяких експертів щодо того, чи справді український літак збили випадково.

фото: АА