Україна повторно звернулась до Ірану щодо передачі "чорних скриньок" МАУ

Офіс Генпрокуратури повторно звернувся до Ірану з проханням передати бортові самописці збитого літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"У п’ятницю, 17 січня 2020 року, Офіс генерального прокурора повторно звернувся із запитом до компетентних органів Ірану з приводу надання українській стороні бортових самописців літака Boeing 737 рейсу PS 0752 Тегеран-Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зверненні також ідеться про активізацію міжнародного співробітництва під час кримінального розслідування за фактом авіакатастрофи.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Іран пообіцяв надати доступ до "чорних скриньок" збитого поблизу Тегерана літака МАУ спільній групі експертів на місці авіакатастрофи, а потім передати їх українській стороні.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

Офіс генпрокурора та СБУ 15 січня звернулися до Ірану з запитом про передачу українським правоохоронцям бортових самописців зі збитого літака МАУ.

Фото: АА