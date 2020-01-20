Катастрофа літака МАУ: в Україну прибув іранський міністр

Міністр інфраструктури Ірану Мохаммад Есламі прибув в Україну як офіційний уповноважений представник іранського уряду, із яким будуть проведені перемовини, у тому числі, щодо повернення бортових самописців збитого іранськими військовими літака МАУ.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Він уже тут (в Україні - ред.). Якраз, що ми робимо з "чорними скриньками" — це і є сьогодні із ключових частин нашої розмови. Це — міністр інфраструктури і доріг, він є офіційним представником Ірану, його головна задача — принести офіційні вибачення і визнання того, що відбулося", - зазначив Пристайко.

Водночас він висловив сподівання, що на переговорах з іранським міністром вдасться "піти трішки далі, ніж просто політичні визначення" й обговорити практичні проблеми, серед яких — повернення "чорних скриньок".

За його словами, нині ще ведуться перемовини щодо передачі бортових самописців.

"Ми все-таки вимагаємо, щоб ці скриньки були передані нам. Ми вважаємо, що для іранської сторони це буде свідченням готовності до відкритого діалогу і демонстрацією, що вони хочуть чіткого, незаангажованого розслідування цієї трагедії", - підкреслив міністр.

Разом з тим він наголосив, що міністр інфраструктури Ірану в Україні є уповноваженим представником іранського уряду.

"Цей міністр є уповноваженим представником уряду Ірану, його статус дозволяє йому принести ту офіційну позицію, яка на сьогодні є, якщо вона вироблена іранською стороною, ми її сьогодні почуємо", - відзначив Пристайко.

Як повідомлялося, літак "Міжнародних авіаліній України" зазнав катастрофи 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 людей, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Але 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.

17 січня глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Іран готовий надати доступ до "чорних скриньок" збитого літака МАУ спільній групі експертів на місці авіакатастрофи, а потім передати їх українській стороні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пізніше зазначив, що перемовини щодо повернення в Україну бортових самописців збитого в Ірані пасажирського літака складні і напружені.