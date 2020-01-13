Канадці вшановують пам’ять загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані

У кількох містах Канади відбулися заходи зі вшанування пам’яті 176 загиблих внаслідок аварії літака Boeing 737-800 компанії "МАУ" в Ірані, 63 серед яких були канадцями.

Про це повідомляє Громадське.

Близько 2000 людей створили меморіал в актовій залі Університету Торонто. Учасники заходу виконали гімн Канади та найвідомішу патріотичну пісню Ірану.

University of #Toronto Convocation Hall hosting a mourning ceremony for the victims of the #UkranianPlaneCrash. Started with national anthem of #Canada and #Iran’s most famous patriotic song. pic.twitter.com/P88dVTP47Q — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 12, 2020

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Прем’єр-міністр провінції Онтаріо Даґ Форд також висловив свої співчуття родинам загиблих.

"Моє серце крається через 176 невинних душ, які загинули в аварії рейсу PS752. Ми всі вражені й відчуваємо біль іранської громади. Жителі Онтаріо, Канади й усього світу оплакують загиблих разом із вами й вимагають справедливості для жертв цієї жахливої трагедії", — написав він у Twitter.

My heart breaks for the 176 innocent people who lost their lives on Flight 752. We have all been touched and are feeling the pain of the Iranian community. The people of Ontario, Canada, and the world mourn with you and demand justice for the victims of this terrible tragedy. pic.twitter.com/JdnjqTGwlx — Doug Ford (@fordnation) January 12, 2020

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Ще один захід зі вшанування пам’яті відбувся в Університеті Альберти, що в місті Едмонтон, де навчалися й викладали деякі із загиблих канадців. На ньому були присутні близько 1700 людей, зокрема прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та міністр закордонних справ країни Франсуа-Філіп Шампань.

"Ви можете почуватися нестерпно самотніми, але ви не самотні. Цього вечора, завтра і на дальші роки уся ваша країна — з вами", — звернувся Трюдо до друзів і близьких жертв трагедії в спортивному залі університету, де й відбувався захід.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".