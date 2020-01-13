Канадці вшановують пам’ять загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані

Канадці вшановують пам’ять загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані

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Укрінформ
У кількох містах Канади відбулися заходи зі вшанування пам’яті 176 загиблих внаслідок аварії літака Boeing 737-800 компанії "МАУ" в Ірані, 63 серед яких були канадцями.

Про це повідомляє Громадське.

Близько 2000 людей створили меморіал в актовій залі Університету Торонто. Учасники заходу виконали гімн Канади та найвідомішу патріотичну пісню Ірану.

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Прем’єр-міністр провінції Онтаріо Даґ Форд також висловив свої співчуття родинам загиблих.

"Моє серце крається через 176 невинних душ, які загинули в аварії рейсу PS752. Ми всі вражені й відчуваємо біль іранської громади. Жителі Онтаріо, Канади й усього світу оплакують загиблих разом із вами й вимагають справедливості для жертв цієї жахливої трагедії", — написав він у Twitter.

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Ще один захід зі вшанування пам’яті відбувся в Університеті Альберти, що в місті Едмонтон, де навчалися й викладали деякі із загиблих канадців. На ньому були присутні близько 1700 людей, зокрема прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та міністр закордонних справ країни Франсуа-Філіп Шампань.

"Ви можете почуватися нестерпно самотніми, але ви не самотні. Цього вечора, завтра і на дальші роки уся ваша країна — з вами", — звернувся Трюдо до друзів і близьких жертв трагедії в спортивному залі університету, де й відбувався захід.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

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