Канада вимагає справедливості для родичів жертв іранської авіакатастрофи

Канада продовжує вимагати справедливості для родичів жертв іранської авіакатастрофи та відповідальності для її винуватців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коментуючи визнання Іраном збиття літака МАУ.

“У центрі нашої уваги залишається підзвітність, прозорість та справедливість для родичів та близьких жертв. Це — національна трагедія, й усі канадці оплакують (загиблих) разом”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що ретельне розслідування усіх обставин трагедії повинно бути проведене, попри зізнання Ірану.

“Ми й надалі працюватимемо із нашими партнерами по всьому світу, аби упевнитися в проведенні повного та всебічного розслідування, й уряд Канади очікує від іранської влади повної співпраці”, - зазначив прем’єр.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".