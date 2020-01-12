Канада вимагає справедливості для родичів жертв іранської авіакатастрофи

Канада вимагає справедливості для родичів жертв іранської авіакатастрофи

Укрінформ
Канада продовжує вимагати справедливості для родичів жертв іранської авіакатастрофи та відповідальності для її винуватців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коментуючи визнання Іраном збиття літака МАУ.

“У центрі нашої уваги залишається підзвітність, прозорість та справедливість для родичів та близьких жертв. Це — національна трагедія, й усі канадці оплакують (загиблих) разом”, - сказав Трюдо.

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Він наголосив, що ретельне розслідування усіх обставин трагедії повинно бути проведене, попри зізнання Ірану.

“Ми й надалі працюватимемо із нашими партнерами по всьому світу, аби упевнитися в проведенні повного та всебічного розслідування, й уряд Канади очікує від іранської влади повної співпраці”, - зазначив прем’єр.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

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