Канада сподівається на співпрацю Ірана у розслідуванні авіакатастрофи МАУ

Канада сподівається на співпрацю Ірана у розслідуванні авіакатастрофи МАУ

Укрінформ
Якщо Іран відмовиться повноцінно співпрацювати у розслідуванні авіакатастрофи, Канада розгляне заходи примусу. 

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ці розмови ми вестимемо й кроки обдумуватимемо в майбутньому, якщо не буде повного й достовірного розслідування. Утім, наразі ми продовжуємо працювати із партнерами та направляємо Ірану наш запит на повноцінне розслідування”, - відповів Трюдо на запитання про можливі шляхи примусу Ірану до співпраці. 

Він наголосив, що будь-яку реакцію Канади варто очікувати лише після підтвердження або спростування інформації про причину падіння літака. “Будь-яка відповідь повинна ґрунтуватися на чіткому розумінні та достовірному підтвердженні того, що дійсно трапилося. Саме тому важливим є належне та повне розслідування”, - зазначив прем’єр-міністр. 

Читайте також: Трюдо впевнений, що Канада братиме участь у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані

Нагадаємо: Канада не має офіційних дипломатичних стосунків із Іраном, що суттєво ускладнює кооперацію між державами. Президент України у розмові із іранським колегою звернувся з пропозицією долучити до слідчої групи канадців, оскільки на борту літака, що зазнав катастрофи, було 63 громадяни Канади. Остаточного складу міжнародної слідчої групи іще не сформовано.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-