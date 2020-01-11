Канада сподівається на співпрацю Ірана у розслідуванні авіакатастрофи МАУ

Якщо Іран відмовиться повноцінно співпрацювати у розслідуванні авіакатастрофи, Канада розгляне заходи примусу.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ці розмови ми вестимемо й кроки обдумуватимемо в майбутньому, якщо не буде повного й достовірного розслідування. Утім, наразі ми продовжуємо працювати із партнерами та направляємо Ірану наш запит на повноцінне розслідування”, - відповів Трюдо на запитання про можливі шляхи примусу Ірану до співпраці.

Він наголосив, що будь-яку реакцію Канади варто очікувати лише після підтвердження або спростування інформації про причину падіння літака. “Будь-яка відповідь повинна ґрунтуватися на чіткому розумінні та достовірному підтвердженні того, що дійсно трапилося. Саме тому важливим є належне та повне розслідування”, - зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо: Канада не має офіційних дипломатичних стосунків із Іраном, що суттєво ускладнює кооперацію між державами. Президент України у розмові із іранським колегою звернувся з пропозицією долучити до слідчої групи канадців, оскільки на борту літака, що зазнав катастрофи, було 63 громадяни Канади. Остаточного складу міжнародної слідчої групи іще не сформовано.