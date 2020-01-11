Україна мала докази ракетного удару по літаку МАУ ще до заяви Ірану - секретар РНБО

Українська сторона мала докази ракетного удару по літаку "Міжнародних авіаліній України" ще до заяви Ірану.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі ВВС.

"Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ми знали цю інформацію ще до того, як її почали оприлюднювати наші поважні партнери з інших країн", - сказав керівник Радбезу.

Зокрема, за його словами, українські експерти, направлені до Тегерана, "знайшли докази того, що це була ракета". "З великою імовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада, і знаємо, в кого її купили", - заявив Данілов.

На його думку, саме наявність у Києва цих доказів, а також публічні заяви про те, що серед основних версій авіакатастрофи є збиття ракетою, вплинули на Іран.

"Ми розуміємо, чому Іран змінив позицію: вони не розраховували, як будуть діяти наші фахівці. ... Через дуже короткий проміжок часу, поєднавши всі інформаційні потоки, ми зрозуміли, що відбулося. Ми не могли це зробити одразу публічно, нам треба було ще попрацювати. Іран - це дуже складна країна, і ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців у зворотний бік... Я думаю, що Іран зрозумів, що відпиратися вже немає куди, і в будь-якому випадку ми мали це (докази. - Ред.) вже на українському боці", - пояснив він.

За словами Данілова, на фото, які у суботу оприлюднив Офіс Президента, чітко видно, що ракета влучила в кабіну пілота. "Ми вважаємо це вже доведеним фактом, і тому ті перемовини, які мали вести наші льотчики, - вони припинилися відразу. Вони, на жаль, загинули одразу, після першого удару", - наголосив керівник Радбезу.

На фото, за словами серетаря РНБО, також чітко видно отвори від виходу вибухових елементів: "Це отвори від ракети. Ми не можемо зараз сказати, яка це саме ракета, але ми здогадуємося і знаємо її назву".

Водночас, Данілов заявив, що Україна не зупинить розслідування цієї катастрофи попри офіційне визнання Іраном ракетного удару і вимагатиме покарання винних.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Фото: СБУ