Bellingcat досліджує новий доказ збиття літака МАУ ракетою “Тор”

Команда Bellingcat вивчає нове відео ймовірного запуску ракети "Тор".

Про це засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс повідомив у ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Є нове відео, на якому, ймовірно, видно запуск ракети, і місце зйомки якого, як показав аналіз, знаходиться неподалік від місця, де було збито літак”, - сказав Гіґґінс і поділився відео з Twitter.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020

За його словами, причиною трагедії могла бути ракетна система “земля-повітря” “Тор”.

“Здається все більш імовірним, що це була ракета земля-повітря "Тор", але відкидати інші варіанти ще зарано, бо ще немає 100% доказів”, - зазначив Гіґґінс .

Він висловив задоволення тим, що Іран офіційно визнав збиття українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

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“Я задоволений, що іранці визнали це. За останні п'ять із половиною років я бачив біль, завданий росіянами родичам загиблих на борту MH17 через брехню, пропаганду та підробку інформації, тому втішений, що сім'ї жертв PS752 позбавлені цього”, - сказав Гіґґінс.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 людей, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Серед пасажирів авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії. Попервах іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер злетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази IRGC, був сприйнятий як ворожий об'єкт. Президент Ірану пообіцяв покарати винних у збитті літака МАУ.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

фото: АА