У Зеленського опублікували фото доказів збиття літака МАУ

Політична частина роботи щодо розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані завершена, проте українські фахівці продовжують працювати для проведення всіх необхідних юридичних процедур.

Про це повідомляється на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“На підставі зібраної інформації завдяки роботі нашої експертної групи ми мали достатньо даних, щоб розуміти, що розслідування відбудеться об’єктивно та в стислі терміни. Політична частина роботи завершена. Наші фахівці продовжують працювати, щоб провести всі необхідні юридичні процедури”, - ідеться в повідомленні.

В ОП підкреслили, що оперативний штаб при Раді національної безпеки і оборони України, створений за дорученням Президента Володимира Зеленського для розслідування авіакатастрофи літака українських авіаліній МАУ в Ірані, від початку отримував усю необхідну інформацію.

За даними ОП, українським фахівцям в Ірані було надано всі відео-, фото- та інші матеріали для аналізу процесів, які відбувалися та відбуваються в Тегерані.

Як повідомлялося, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела «людська помилка».

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши збиття літака катастрофічною помилкою.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.