Пристайко пояснив, чому літак МАУ затримався у Тегерані

Затримка із часом вильоту українського літака компанії "Міжнародні авіалінії України", який 8 січня зазнав катастрофи в Ірані, пов'язана з необхідністю вивантаження частини багажу.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Багато є деталей, які ускладнюють картину: затримка літака, вивантаження речей, перевірка списків пасажирів. Усі ці деталі, якщо підібрані не в повному наборі, створюють певну картину в одну чи іншу сторону. На сьогодні те, що нам відомо, - була технічна вимушена затримка, пов'язана із необхідністю вивантаження частини вантажу", — зазначив Пристайко.

Разом з тим, міністр розповів, що українська сторона знає точний час останнього зв'язку пілотів із диспетчерами в аеропорту Тегерана.

"До моменту завершення останніх переговорів ситуація на борту була штатна, про що пілот повідомив вишку", - підкреслив він та додав, що така розмова велася вже під час польоту.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по троє - громадян ФРН і Великої Британії.

Українська державна комісія з розслідування катастрофи перебуває в Тегерані. У складі групи 45 осіб - представники 12 міністерств і відомств.

В РНБО України заявили, що вивчаються різні версії раптового падіння літака МАУ, серед основних: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані внаслідок влучання іранської ракети. Також представники США, Австралії і Великої Британії не виключили, що літак збила іранська ракета, можливо, ненавмисно. Іран це заперечує.