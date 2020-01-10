Україна хоче отримати від Канади інформацію про можливе збиття літака МАУ - посол

Україна прагне отримати доступ до канадської розвідувальної інформації стосовно ймовірного ураження ракетою літака МАУ поблизу Тегерана.

Про це в ефірі телеканалу СВС заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Мені невідомо про це (передачу Канадою Україні розвідувальних даних про ймовірні причини катастрофи літака МАУ - ред.), але ми б дуже цього хотіли. Наш підхід полягає у наступному: ми хочемо ділитися усією наявною або здобутою в майбутньому інформацією та очікуємо того ж від партнерів”, - сказав Шевченко.

Він додав, що наразі Україна не має інформації, яка могла б підтвердити або спростувати зробену Джастіном Трюдо заяву про ймовірне ураження літака МАУ іранською ракетою.

Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо із посиланням на дані канадської та інших розвідок заявив про високу вірогідність того, що літак “Міжнародних авіаліній України” був вражений іранською ракетою класу “земля-повітря” під час зльоту з аеропорту Тегарана. Згодом із цими висновками погодився і Державний секретар Великобританії із закордонних справ Домінік Рааб.