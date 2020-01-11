Глава МЗС Польщі: український літак в Ірані міг бути збитий ракетою

Український літак в Ірані з високою ймовірністю міг бути збитий ракетою.

Про це після Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, засідання якої відбулося у п’ятницю у Брюсселі, заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, інформує tvp.info.

“Дуже ймовірно, що літак було збито”,- заявив Чапутович.

Він додав, що міністри країн ЄС під час зустрічі наполягали, що Спільнота має вимагати від Ірану об’єктивного слідства.

За його словами, Варшава підтримує цю позицію.

Як відомо, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані внаслідок влучання іранської ракети.

Також представники США, Австралії і Великої Британії не виключили, що літак збила іранська ракета, можливо, ненавмисно. Іран це заперечує.

У п’ятницю, 10 січня, посольство США передало Президенту України Володимиру Зеленському важливі дані щодо авіакатастрофи в Ірані. Після Ради ЄС Високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що всі гіпотези щодо причин катастрофи “залишаються відкритими".