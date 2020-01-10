Зеленський подякував США за важливі дані про авіакатастрофу в Ірані

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність США за надану важливу інформацію для розслідування катастрофи українського літака в Тегерані.

Про це він повідомив у Twitter після розмови з державним секретарем США Майком Помпео.

"Мав розмову з Майком Помпео. Вдячний за співчуття американського народу й цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи. Дані, отримані від США, містять важливу інформацію, яка допоможе у розслідуванні", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту літака було 176 осіб. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

У п’ятницю, 10 січня, Президент України та міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час зустрічі з тимчасовою повіреною США в Україні Крістіною Квін отримали важливі дані щодо авіакатастрофи в Ірані, які будуть опрацьовані українськими фахівцями.

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"Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями”, - зазначав Пристайко.

Фото: Офіс Президента