В Ірані заявляють, що розслідування катастрофи літака МАУ може тривати до двох років

Керівник іранської слідчої команди Хассан Резаїфар заявив, що розслідування катастрофи літака Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" може тривати до двох років.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє AP.

"У п'ятницю керівник іранської слідчої команди Хассан Резаїфар заявив, що розшифровка "чорних скриньок" (літака Boeing-737 МАУ — ред.) може зайняти більше місяця а все розслідування може тривати ще у наступному році", - йдеться у повідомленні.

Він також додав, що Іран може запросити допомогу міжнародних експертів, якщо Тегеран не зможе власноруч розшифрувати "чорні скриньки".

Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що розвідувальні дані свідчать, про те, що літак МАУ після зльоту в Тегерані збила іранська ракета. Пізніше американський телеканал CNN повідомив, що йдеться про дві ракети російського виробництва.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту літака було 176 осіб. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака МАУ. Серед основних - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух усередині літака в результаті терористичного акту.

Президент України Володимир Зеленський 10 січня заявив, що версія про влучання ракети в український літак в Ірані не виключається, але наразі не підтверджена, та закликав міжнародних партнерів надати дані, які є у них і які стосуються трагедії, у розпорядження комісії з розслідування причин авіакатастрофи.

Фото: AA