Франція готова долучитися до розслідування причин катастрофи літака МАУ в Ірані

Франція готова надати допомогу у розслідуванні катастрофи українського літака в Ірані.

Про це у п’ятницю в ефірі RTL заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Замість того, щоб вдаватися до спекуляцій, насамперед необхідно встановити істину — у найбільш прозорий спосіб. Франція готова поділитися необхідним досвідом", - заявив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб. Всі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.