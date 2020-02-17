У "Борисполі" заклали пам'ятний камінь жертвам авіакатастрофи в Ірані

В аеропорту "Бориспіль" відкрили сквер, де заклали камінь пам’яті жертв, які загинули на борту авіалайнера Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", збитого зенітними ракетами в небі над Тегераном 8 січня 2020 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія, приурочена до 40 днів з моменту трагічної події, відбулася на території летовища між терміналом D і VIP-терміналом у понеділок, 17 лютого.

На заході були присутні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне, а також глава МЗС України Вадим Пристайко.

Крім того, у заході взяли участь родини та близькі загиблих українців, посли і представники дипломатичних місій Канади, Ірану, Швеції, Великої Британії та Афганістану (країн, що також втратили своїх громадян), співробітники аеропорту "Бориспіль" та небайдужі громадяни.

У Борисполі закладають сквер пам’яті загиблих літака МАУ в Ірані / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Під час заходу була закладена капсула для майбутнього меморіалу пам’яті жертв, які загинули на борту авіалайнера МАУ в Ірані. Усередині капсули - земля з частинками літака з місця катастрофи. Капсулу заклали Данілов і Пристайко.

Зі свого боку, Дихне заявив, що авіакатастрофа є великим горем для авіакомпанії, і висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. "Це місце в аеропорту "Бориспіль" обрано не випадково: ми не можемо, як це заведено у всьому світі, зробити місце пам'яті всім пасажирам і нашим товаришам у тому місці, де сталася катастрофа... Хочу подякувати аеропорту за надання галявини, яка з часом має перетворитися на сквер пам'яті", - сказав Дихне. Він також подякував благодійному фонду "Безпечне небо", який долучився до створення меморіалу у сквері.

Як повідомлялося раніше, в Україні заснували благодійний фонд "Безпечне небо" для підтримки сімей загиблих українців на борту авіалайнера Boeing-737 в небі над Тегераном. Всі кошти, пожертвувані на рахунок фонду, будуть використані на спорудження меморіалу в аеропорту "Бориспіль" та розподілені між 11 родинами. Авіакомпанія МАУ не була ініціатором створення благодійного фонду, але підписала із ним меморандум про співпрацю. Виконавчий директор фонду "Безпечне небо", засновниця компаній Convergo та Celebrity Marketing Ганна Міщенко заявила, що фонд планує за рік провести конкурс і встановити меморіал. Першочергово зібрані кошти витратять на меморіал, а всі інші кошти будуть розподілені рівними частинами між сім'ями.

8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала можливість збиття лайнера. Однак під тиском оприлюднених провідними країнами світу доказів 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями "Корпусу вартових Ісламської революції".

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки", викликала сумніви у деяких експертів щодо того, чи справді український літак збили випадково.