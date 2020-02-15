Для розслідування катастрофи літака МАУ будуть створені дві команди - Пристайко

Міністр закордонних справ Україна Вадим Пристайко наголошує на необхідності забезпечення прозорості розшифровки чорних скриньок літака Міжнародних авіаліній України в присутності міжнародних експертів.

Про це він заявив журналістам у Мюнхені перед початком зустрічі 5 міністрів країн, громадяни яких загинули внаслідок збиття рейсу МАУ 8 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вирішимо зараз з іранцями де, в якому місці та за допомогою яких партнерів це буде зроблено. Обговорюються французькі можливості. Це дуже складне обладнання, яке важко перевозити, тому треба і дійти єдиної думки, де це має відбутися», - сказав міністр.

Він нагадав, що це чутлива тема. «Ми хочемо дати певний час іранцям зрозуміти, яким чином ми можемо забезпечити повну прозорість процедури», - додав Пристайко.

Він також попросив «не розганяти» цифру у 80 тисяч, адже ця сума називалася як стандартна виплата, яка існує в законодавстві Ірану.

«Ми проговорили це доволі детально з главою МЗС Ірану. Ми насправді говоритимемо про зовсім інші механізми та суми, починаючи від виплат, які забезпечуються страховими компаніями, через наші авіалінії (вони вже в контакті з родинами всіх загиблих). Це дуже складна легальна процедура», - сказав дипломат.

За його словами, будуть створені 2 команди, щоб забезпечити чесність процесу.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з аеропорту столиці Ірану ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.