Іран вирішить долю "чорних скриньок" МАУ після підсумків візиту до Києва — РНБО
Про це йшлося на зустрічі секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова з уповноваженим з розслідування катастрофи Ісламської Республіки Іран (ІРІ), що відбулася 23 січня, повідомляє пресслужба РНБО.
"Іранський уповноважений з розслідування авіакатастрофи зазначив, що остаточне рішення щодо подальшої роботи із засобами реєстрації польотної інформації буде ухвалено після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну та з урахуванням вимог статті 26 Чиказької конвенції та Додатку 13 до неї", - йдеться у повідомленні.
У свою чергу Данілов наголосив на повній технічній готовності України забезпечити необхідний комплекс робіт для дослідження "чорних скриньок".
В РНБО уточнили, що 21 січня до Києва прибули представники Організації цивільної авіації (САО) Ірану на чолі з уповноваженим з розслідування Ірану. До роботи експертної групи також долучилися фахівці Канади та Франції.
Експерти 22 січня ознайомилися з технічними можливостями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, лабораторії Національного авіаційного університету та Науково-виробничого підприємства "Дискові системи" щодо зчитування інформації з "чорних скриньок".
Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.
Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Але 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.
Фото: АА