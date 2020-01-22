Ірану варто делегувати розшифровку “чорних скриньок” іншій державі - Трюдо

З огляду на нестачу необхідного досвіду та технічних можливостей, Ірану слід передати “чорні скриньки” зі збитого літака МАУ іншій державі.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми розуміємо, що “чорні скриньки” - ключові для розслідування. Існують правила, які дозволять упевнитися, що у подібних випадках їх аналізують швидко та належним чином. Йдеться не лише про наявність необхідних експертів, але й про суттєві технологічні вимоги, відсутні в Ірані”, - сказав Трюдо.

За його словами, найкращою країною для цієї мети була б Франція. “Саме тому ми закликаємо Іран передати “чорні скриньки” надійній третій країні, яка має технологічну змогу та людей, спроможних правильно проаналізувати ці скриньки. У міжнародній спільноті склався широкий консенсус, що на цю роль найкраще пасує Франція, і ми спонукаємо Іран зробити це”, - зазначив глава уряду Канади.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.