Канада виплатить сім'ям загиблих у катастрофі МАУ по $19 тисяч

Канада виплатить сім'ям загиблих у катастрофі МАУ по $19 тисяч

Укрінформ
Уряд Канади виплатить понад 19 тис. доларів сім'ям всіх жителів країни, які загинули внаслідок аварії українського літака МАУ в Ірані.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, повідомляє АР.

«Уряд (Канади - ред.) виплатить 25 тисяч канадських доларів (19 122 долари США - ред) сім'ям кожного з 57 громадян та 29 постійних жителів Канади, які загинули в результаті падіння українського авіалайнера в Ірані минулого тижня», - йдеться в повідомленні.

За словами Трюдо, він все ще очікує, що Іран виплатить компенсацію канадським сім'ям, однак вже зараз цим людям потрібна допомога для похорону, поїздок до Ірану і оплати рахунків.

Він підкреслив, що будь-які гроші від Ірану надійдуть безпосередньо сім'ям жертв катастрофи і не будуть стягуватися канадським урядом.

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Трюдо заявив, що Іран несе повну відповідальність за збитий цивільний літак. Прем'єр-міністр також нагадав, що «чорні скриньки» літака МАУ були значно пошкоджені, і у Ірану немає досвіду або обладнання, необхідного для їх розшифровки, на відміну від Франції, де є все необхідне.

Раніше міністр транспорту Канади Марк Гарн заявив, що бортові самописці з літака МАУ, який збили в Тегерані, дотепер залишаються в Ірані.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 людей, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великобританії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблеми літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер було випадково збито військовими.

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