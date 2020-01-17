МАУ назвала дату повернення тіл загиблих в Ірані українців

Репатріація тіл пасажирів і членів екіпажу українського літака, збитого у Тегерані, відбудеться у неділю, 19 січня.

Про це повідомляє пресслужба МАУ в Facebook.

"Загиблі українські пасажири і екіпаж рейсу PS752 повертаються в Україну у неділю, 19 січня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака МАУ в Ісламській Республіці Іран відбудеться в Терміналі В Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

"Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до Терміналу В о 12:00. Попрощатися з загиблими можна з 13:00 до 19:00" - наголосили у МАУ.

Як повідомляв Укрінформ, в аеропорту “Бориспіль” 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України”. Про повідомила пресслужба Офісу Президента.

Вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

9 січня група українських фахівців вирушила до Ірану для розслідування авіакатастрофи. До її складу увійшли представники Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.

Рятувальники ДСНС 14 січня повернулися додому.

Фото: AA